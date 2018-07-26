الدفاع الروسية: نحو 200 من أفراد الشرطة العسكرية يعودون إلى روسيا من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم الخميس، أن حوالي 200 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية عادوا من سوريا إلى روسيا.

© Sputnik . Musa Salgereev / NewsTeam الدفاع الروسية تعلن عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "نحو 200 من عسكريي وحدات الشرطة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية عادوا إلى الوطن بعد نجاحهم بأداء مهام خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية، على متن طائرة النقل العسكرية "إيل — 76" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وتم إيصالهم إلى مدرج طيران موزدوك في أوسيتيا الشمالية".

وكان الرئيس بوتين اتخذ، في آذار/ مارس 2016، قراراً بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية لنجاحهم في تنفيذ المهام، وفي الوقت نفسه، لم تتخل روسيا عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الأخصائيين العسكريين.

ولا تزال قاعدة حميميم الجوية ومركز الإمداد المادي والتقني في طرطوس تعمل. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات من الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري، بناء على طلب رسمي من الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتوازي مع جهود تبذلها روسيا في الساحة الدبلوماسية أدت حتى الآن إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن بتلك المناطق.