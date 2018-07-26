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13:41 26 يوليو/ تموز 2018
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    أمير الكويت

    خبير اقتصادي: تضامن الكويت مع قرار منع النفط بـ"باب المندب" يمهد لأزمة

    © AP Photo / Jon Gambrell
    العالم العربي
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    قال الخبير الاقتصادي عبد الفتاح محمد، إن إعلان السعودية وقف مرور شاحنات النفط من مضيق باب المندب، له أثر، حتى وإن كان غير كبير الآن، إلا أنه ظهر على الفور.

    ولفت الخبير الاقتصادي المصري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، إلى أن البورصة السعودية سجلت تحركا طفيفا في المعاملات المبكرة اليوم، بما يشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون أن يكون للحادث أثر اقتصادي.

    ناقلة نفط
    © AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez
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    وأوضح الخبير الاقتصادي أن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفض بمقدار 0.3% في الساعة الأولى من التداولات، وهبطت أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 0.2%، بعد أن أعلنت عن وقوع حادث أنتج أضرارا طفيفة لحقت بإحدى سفنها في الهجوم.

    وأضاف: "أسعار النفط شهدت ارتفاعا بسيطا جدا، بعدما أعلنت السعودية قرارها، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.9% إلى 74.59 دولار للبرميل صباح اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت 0.7% أمس الأربعاء بعدما وقع الهجوم".

    ولفت إلى أن إقدام دولة الكويت على اتخاذ قرار مماثل، قد يحول الأمر من مشكلة مؤقتة إلى أزمة كبيرة، حيث يعتبر الموردون والمستوردون أن الأمر أصبح قرارا خليجيا، ما يمهد لارتفاع كبير في الأسعار، بجانب خسائر للشركات في كلا البلدين وفي الخارج، إذا لم يتم تحقيق البديل بشكل سريع.

    وأعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده أوقفت بشكل مؤقت كل شحنات النفط التي تمر في مضيق باب المندب بأثر فوري، وذلك بعد تعرض ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر لهجوم من جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء.

    ناقلة نفط
    © AP Photo / El Nuevo Dia,Omar Perez
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    وكشف المتحدث الرسمى لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عن تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل جماعة (الحوثي) اليمنية، بعد عبورهما مضيق باب المندب.

    كما أكدت شركة الشحن البحرية السعودية "بحري" أن إحدى ناقلاتها أصيبت بأضرار بسيطة دون وقوع ضحايا أو تلوث بيئي.

    وجاء البيان عقب إعلان تلفزة المسيرة اليمنية، أن مقاتلي حركة أنصار الله استهدفوا بارجة حربية سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن تحمل اسم الدمام.

    وتقود السعودية منذ 3 سنوات تحالفا عسكريا ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن.

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    أخبار اليوم, أخبار, التحالف العربي, السعودية, الكويت
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