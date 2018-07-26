قطر تكشف الدور التركي مع السعودية في الأزمة الخليجية

أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن تنظيم مونديال كأس العالم 2022 في قطر مؤكد.

وأضافت، الخاطر، في حوار مع وكالة "الأناضول" التركية، أن "تنظيم كأس العالم في قطر عام 2022 مؤكد ولن يتأثر بالأزمة الخليجية، فهو ملف مختلف وسيستمر بصرف النظر إذا ظل الحصار أو انتهى"، مؤكدة أن "قطر تجاوزت مسألة الحصار وهي تتعامل بشكل طبيعي في كافة ملفاتها".

© REUTERS / HANDOUT رسميا... تركيا ستنشئ قاعدة بحرية للعمليات الخاصة في قطر

وتابعت المسؤولة القطرية: "نحن أحيينا ذكرى مرور سنة على الحصار قبل أسابيع، فمن الناحية السياسية، هناك نوع من التجاوز لمرحلة الحصار، نحن نتكلم اليوم عن صنع سياسات على مدى استراتيجي وشراكات استراتيجية مع عدد من الدول".

وفيما يتعلق بالجهود الكويتية من أجل الوساطة بين قطر ودول المقاطعة، قالت الخاطر، إن "الكرة الآن في ملعب دول الحصار، ولا نستطيع الحديث عن تغيير جذري أو حقيقي في مسألة الوساطة".

وأضافت: "نتمنى أن يكون هناك تقدم، لكن لا نستطيع الحديث عن شيء ملموس حقيقة، فهناك نوع من المحاولة للتواصل عن طريق الوسطاء، لكن لا نستطيع الحديث عن تغيير جذري أو حقيقي. إننا نثمن في دولة قطر الدور الذي تلعبه دولة الكويت الشقيقة لحل الأزمة ونتمنى من دول الحصار التجاوب مع هذه الوساطة".

وفي معرض حديثها عن العلاقات القطرية التركية، قالت الخاطر: "السنة القادمة سيكون قد مر 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا"، واصفة هذه العلاقات بأنها "استراتيجية ومهمة وعلى عدد من المستويات: السياسي والدبلوماسي و الاقتصادي والعسكري وكذلك الثقافي".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية القطرية أن تركيا كانت "من أوائل الدول التي تواصلت مع قطر منذ بداية الأزمة الخليجية، وقدمت الدعم الاقتصادي لقطر، وكان هذا شيئا أساسيا فقدمت البدائل فيما يتعلق بنقل البضائع بشكل سريع ودون طرح أسئلة".

ولفتت أنه "عندما تم التصويت في البرلمان التركي على إرسال القوات التركية إلى دولة قطر بموجب الاتفاقية المبرمة، تم التصويت بالموافقة بأغلبية تمثل مختلف الأطياف في النسيج السياسي التركي، ما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين البلدين".

كما أشارت إلى أن "تركيا كانت على تواصل دائم مع الكويت بخصوص حل الأزمة ودعمها في الوساطة، وحاولت تركيا من خلال علاقاتها ومن خلال التنسيق مع الجانب الكويتي التواصل تحديدا مع السعودية". وأضافت "كنا نتمنى أن لو هذه الجهود أثمرت منذ البداية، لكنا جنبنا أنفسنا وجنبنا منطقتنا برمتها كثيرا من الاشكالات التي وقعنا فيها".