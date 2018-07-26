قرقاش يفصح عن السبب الأساسي لتحرير الحديدة

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن هناك ضرورة ملحة لما أسماه "تحرير الحديدة من قبضة الميليشيات الحوثية"؛ معتبراً أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر لم تعد في مأمن من "اعتداءاتهم".

© AP Photo / Kamran Jebreili قرقاش يكشف ما أرادته "أنصار الله" من معركة الحديدة… وما فعله مقتل عبدالله صالح بها

القاهرة– سبوتنيك . وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي".

وأضاف: "الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج، ويعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه".

يأتي ذلك غداة إعلان شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، أمس، تعليق إرسال شحنات البترول عبر مضيق باب المندب، الواقع عملياً تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وبينت الشركة أن ذلك القرار يأتي "بعد تعرض ناقلتي نفط تابعة لها لاعتداء في المياه الدولية بالبحر الأحمر"، غربي ميناء الحديدة؛ اللذان لم يسفرا عن خسائر بشرية، وتعرضتا فقط لأضرار مادية طفيفة.

وفي السياق ذاته، نقلت "رويترز"، عن مسؤول نفطي كويتي، اليوم، أن بلاده "تدرس" قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودي مماثل، لكنه أكد أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية بدر الخشتي، للوكالة: "لا بد أن يكون هناك بديل، ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا، وبعدها نقرر".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام سعودية، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، في محاولة لتسويق خطته "مبادرة الحديدة"، التي لم تكشف بنودها، وتركز على تجنيب البلاد خسائر بشرية ومادية فادحة، حال استؤنفت العمليات العسكرية في المدينة الساحلية.

وعلى وقع الغموض الذي يلف الوضع العسكري حول الحديدة، فإن طرفي النزاع، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من قوات "التحالف" بقيادة السعودية، والحوثيين المسيطرين على صنعاء والحديدة —الميناء الرئيسي في غرب البلاد — يبدو أنهما في انتظار مبادرة من غريفيث "لحلحلة" الأمور، عبر طاولة التفاوض.