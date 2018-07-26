الإمارات تعلن استعدادها لعمليات عسكرية جديدة دون أمريكا وبريطانيا

ويقول قرقاش في كلمته، اليوم، إن بلاده مستعدة لتحمل المزيد من العبء الأمني في الشرق الأوسط، حسب "رويترز".
ويضيف: "نعلم أنه لم يعد من الممكن مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لقيادة مثل هذه العمليات العسكرية".
ويلقي قرقاش كلمته في لندن، بمؤسسة "بوليسي إكستشينج" للأبحاث، يوضح فيها أن بلاده "نأمل أن يؤدي الضغط الأمريكي على إيران إلى عودتها لطاولة المفاوضات للتوصل لاتفاق أوسع من الاتفاق النووي، اتفاق يشمل الصواريخ الباليستية لإيران وتدخلها الإقليمي".
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