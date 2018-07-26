الإمارات تعلن استعدادها لعمليات عسكرية جديدة دون أمريكا وبريطانيا

يلقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، كلمة له اليوم الخميس 26 يوليو/تموز.

ويقول قرقاش في كلمته، اليوم، إن بلاده مستعدة لتحمل المزيد من العبء الأمني في الشرق الأوسط، حسب "رويترز".

© REUTERS / Tiksa Negeri الإمارات ترحب بالتقارب بين زعيمي إثيوبيا وإريتريا

ويقول قرقاش في كلمته اليوم: "نحن مستعدون لتحمل المزيد من عبء الأمن في محيطنا".

ويضيف: "نعلم أنه لم يعد من الممكن مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لقيادة مثل هذه العمليات العسكرية".

ويلقي قرقاش كلمته في لندن، بمؤسسة "بوليسي إكستشينج" للأبحاث، يوضح فيها أن بلاده "نأمل أن يؤدي الضغط الأمريكي على إيران إلى عودتها لطاولة المفاوضات للتوصل لاتفاق أوسع من الاتفاق النووي، اتفاق يشمل الصواريخ الباليستية لإيران وتدخلها الإقليمي".