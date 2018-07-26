قرقاش: منع "الحوثيين" من استخدام ميناء الحديدة يقصر عمر الحرب

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الحرب ستكون أقصر إذا ما تم منع جماعة "أنصار الله" من استخدام ميناء الحديدة.

وذكر الوزير الإماراتي: "هناك حد لصبرنا فيما يتعلق بالحديدة ونحاول إعطاء الدبلوماسية كل فرصة ممكنة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

© AP Photo / Saudi Press Agency التحالف العربي: "الحوثيون" استهدفوا ناقلة نفط سعودية وكادوا أن يتسببوا بكارثة بيئية

وتابع: "إذا أمكن منع الحوثيين من استخدام ميناء الحديدة ستكون الحرب أقصر"، مشيرا إلى أن " هجوم الحوثيين على شحنات النفط له أبعاد تتجاوز المنطقة".

وأضاف: "الهجوم الذي شنه الحوثيون تصرف غير مسؤول تماما. وتأثيره أبعاده تتجاوز المنطقة".

كما ذكر، في حديث له من العاصمة البريطانية لندن: "أعتقد أن هذا هو مثال آخر لماذا يجب أن ينتهي استيلاء الحوثي على الحكومة اليمنية في صنعاء".