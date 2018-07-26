السعودية تحدث مقاتلات حربية من طراز "إف-15إس"

وستكون هذه أول 6 طائرات محدثة كدفعة اختبارية. ومن المخطط تحديث 66 مقاتلة من قبل الشركة، كما سيتم تنفيذ العمل بمساعدة متخصصين من شركة "بوينغ"، وفق موقع "upi".
ومع ذلك، فقد تأخر تنفيذ العقد لأسباب سياسية وتقنية. ونتيجة لذلك فقد بدأ تسليم الطائرات "إف-15إس إي" في عام 2016، بتأخير لأكثر من عامين. وحتى الآن، استلمت السعودية 41 طائرة مقاتلة جديدة، وبدأت الآن بتحديث الطائرات التي تملكها.
ويشار إلى أن المقاتلة "إف-15إس إي" مزودة برادار "APG-63 (V) 3" المخصص للمسح الإلكتروني وأنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة وأجهزة استشعار متطورة أخرى.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)