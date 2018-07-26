السعودية تحدث مقاتلات حربية من طراز "إف-15إس"

حصلت الشركة السعودية لإصلاح الطائرات " Alsalam Aerospace Industries" على عقد لتحديث 6 مقاتلات حربية من طراز "إف-15إس" إلى "إف-15إس إي"

وستكون هذه أول 6 طائرات محدثة كدفعة اختبارية. ومن المخطط تحديث 66 مقاتلة من قبل الشركة، كما سيتم تنفيذ العمل بمساعدة متخصصين من شركة "بوينغ"، وفق موقع "upi".

ووفقا للموقع، فإنه بموجب العقد الذي أبرم في عام 2011، يجب على السعودية أن تستورد 84 مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "إف-15إس إي" من الولايات المتحدة، بالإضافة إلأى أسلحة ومعدات اللازمة لتحديث الطائرات التي تملكها المملكة من نوع " إف-15إس "، حيث بلغ إجمالي قيمة العقد 29.4 مليار دولار.

ومع ذلك، فقد تأخر تنفيذ العقد لأسباب سياسية وتقنية. ونتيجة لذلك فقد بدأ تسليم الطائرات "إف-15إس إي" في عام 2016، بتأخير لأكثر من عامين. وحتى الآن، استلمت السعودية 41 طائرة مقاتلة جديدة، وبدأت الآن بتحديث الطائرات التي تملكها.

ويشار إلى أن المقاتلة "إف-15إس إي" مزودة برادار "APG-63 (V) 3" المخصص للمسح الإلكتروني وأنظمة الحرب الإلكترونية الجديدة وأجهزة استشعار متطورة أخرى.