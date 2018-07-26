الجيش السوري يواصل تقدمه في الجنوب ويدخل مدينة القنيطرة

أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من دخول مدينة القنيطرة المحررة وانتشرت في دوار العلم بعد قضائها على التنظيمات المسلحة فيها.
وأفادت مصادر أن الجيش السوري يتابع عملياته في منطقة حوض اليرموك وبسط سيطرته على قرية المزيرعة وبحيرة سد عدوان شمال بلدة جلين في ريف درعا الشمال الغربي.
وأورد موقع "الوطن اون لاين" أن الجيش السوري حرر بلدات الصمدانية الغربية والرواضي والقحطانية في ريف القنيطرة.
وكان مصدر عسكري قد قال لوكالة "سانا" أمس الأربعاء إن "الجيش السوري استعاد قرى وبلدات البصالة وعين قاضي والمقرز وصيدا الجولان وخان صيدا والحانوت وأبو حارتين وعين ذكر ولوبيد وسد المقرز وبكارغربي ومعدلي وأبو مندارة ورزانية صيدا."
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)