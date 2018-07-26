الجيش السوري يواصل تقدمه في الجنوب ويدخل مدينة القنيطرة

يواصل الجيش السوري عملياته في الجنوب الغربي من البلاد لاستعاد السيطرة على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة التنظيمات المسلحة في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث سيطرت وحداته على بلدة الحميدية ريف القنيطرة وانتشرت وحدات أخرى في مدينة القنيطرة المحررة بالتوازي مع تقدم على محور منطقة حوض اليرموك.

أفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من دخول مدينة القنيطرة المحررة وانتشرت في دوار العلم بعد قضائها على التنظيمات المسلحة فيها.

© Sputnik . Basel Shartouh مصدر عسكري: الجيش السوري يستعيد عددا من القرى والبلدات في ريفي درعا والقنيطرة

وذكرت الوكالة أن الجيش السوري تمكن من استعادة قرية الحميدية في ريف القنيطرة . كما رفع العلم السوري على جامع البلدة على شريط فض الاشتباك بالقرب من الحدود.

وأفادت مصادر أن الجيش السوري يتابع عملياته في منطقة حوض اليرموك وبسط سيطرته على قرية المزيرعة وبحيرة سد عدوان شمال بلدة جلين في ريف درعا الشمال الغربي.

وأورد موقع "الوطن اون لاين" أن الجيش السوري حرر بلدات الصمدانية الغربية والرواضي والقحطانية في ريف القنيطرة.

وكان مصدر عسكري قد قال لوكالة "سانا" أمس الأربعاء إن "الجيش السوري استعاد قرى وبلدات البصالة وعين قاضي والمقرز وصيدا الجولان وخان صيدا والحانوت وأبو حارتين وعين ذكر ولوبيد وسد المقرز وبكارغربي ومعدلي وأبو مندارة ورزانية صيدا."