لافرينتيف: هناك مؤشرات إيجابية بشأن عودة النازحين إلى سوريا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه تمت مناقشة مبادرة عودة اللاجئين مع لبنان، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن عودتهم إلى وطنهم.

بيروت — سبوتنيك. وقال لافرينتيف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في لبنان، "أجرينا محادثات بناءة مع المسؤولين اللبنانيين بشأن مبادرة عودة اللاجئين".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin وصول الوفد الروسي إلى بيروت لبحث عودة اللاجئين السوريين

وأضاف المبعوث الخاص أن "هناك مؤشرات إيجابية بشأن عودة اللاجئين"، موضحا أن "الحكومة السورية مستعدة لتسهيل عودة اللاجئين الراغبين في ذلك".

وردا عن سؤال مراسل "سبوتنيك"، قال لافرينتيف إن "المبادرة الروسية نوقشت في هلسنكي ولكن الاتفاق على الاستراتيجية قد يستغرق وقتا".

وكان الوفد الروسي الدبلوماسي والعسكري قد وصل إلى لبنان، اليوم، لإجراء محادثات مع رئيسي الجمهورية والحكومة، لبحث المبادرة الروسية المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وترأس الوفد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فرشينين.

وكان في استقباله في المطار ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري، مستشاره للشؤون السورية الدكتور جورج شعبان والقائم بأعمال السفارة الروسية في لبنان بيتشلاف ماسودف.