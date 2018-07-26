لافرينتيف: هناك مؤشرات إيجابية بشأن عودة النازحين إلى سوريا

بيروت — سبوتنيك. وقال لافرينتيف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في لبنان، "أجرينا محادثات بناءة مع المسؤولين اللبنانيين بشأن مبادرة عودة اللاجئين".
وردا عن سؤال مراسل "سبوتنيك"، قال لافرينتيف إن "المبادرة الروسية نوقشت في هلسنكي ولكن الاتفاق على الاستراتيجية قد يستغرق وقتا".
وكان الوفد الروسي الدبلوماسي والعسكري قد وصل إلى لبنان، اليوم، لإجراء محادثات مع رئيسي الجمهورية والحكومة، لبحث المبادرة الروسية المتعلقة بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وترأس الوفد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فرشينين.
وكان في استقباله في المطار ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري، مستشاره للشؤون السورية الدكتور جورج شعبان والقائم بأعمال السفارة الروسية في لبنان بيتشلاف ماسودف.
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