تزامنا مع إعلان "غارات حوثية"... مطار أبو ظبي يؤكد وقوع "حادث"

أكدت سلطات مطارات أبو ظبي، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، وقوع "حادثة" في مطار "أبو ظبي الدولي"، وفي الذي زعم فيه "أنصار الله" (الحوثيين) استهداف المطار بغارات لطائرات مسيرة.

ونشرت "مطارات أبو ظبي" تغريدتين، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أعلنت فيها وقوع "حادثة" في مطار أبو ظبي الدولي.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH أنصار الله تعلن استهداف مطار "أبو ظبي"

وقالت: "تؤكد مطارات أبو ظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم".

وتابعت "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

ومضت "ستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. (1/1) — Abu Dhabi Airport (@AUH) July 26, 2018

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وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت أنها شنت عدة غارات على مطار "أبو ظبي" الدولي، وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي".

وستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها. (2/2) — Abu Dhabi Airport (@AUH) July 26, 2018

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وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير يقصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".