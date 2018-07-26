وزير خارجية اليمن: إيران تهرب تكنولوجيا "الطائرات المسيرة" للحوثيين

اتهم وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الخميس 26 يوليو/تموز، إيران بتهريب قطع الصواريخ وتقنيات الطائرات المسيرة للحوثيين عبر ميناء الحديدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال اليماني في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن جماعة أنصار الله (الحوثيين) تزرع الألغام، بطريقة عشوائية قبالة السواحل اليمنية.

وتابع اليماني: "تقوم إيران على مدار الساعة بإيصال مكونات الصواريخ وتهريبها عبر ميناء الحديدة، وإيصال كل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لإدامة أمد الحرب والمواجهة والصراع في اليمن".

وأشار الوزير إلى أن "الميلشيات الحوثية تستخدم نفس الأدوات والعناصر التي تستخدمها إيران في مناطق اخرى مثل مضيق هرمز، فهي تستخدم القوارب السريعة، وتزرع المنطقة بالألغام البحرية المرتجلة، والتي تنشر بطريقة عشوائية".

وأوضح أنه

حتى و إن استعدنا الحديدة اليوم سنحتاج إلى سنوات كثيرة، من أجل تنظيف المعبر المائي الدولي من هذه الألغام، التي قد تتسبب بكوارث خطيرة على التجارة الدولية وعلى السفن التي تستخدم هذا الطريق المائي الاستراتيجي.

وكان "أنصار الله" (الحوثيون) قد أعلنوا في وقت سابق، استهداف مطار أبو ظبي الدولي بطائرات مسيرة من نوع "صماد 3".