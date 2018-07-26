الجيش السوري يصل إلى حدود الجولان ويرفع العلم الوطني

ارتفع العلم السوري، اليوم الخميس، مجددا على معبر القنيطرة، الذي يفصل الجولان السوري المحتل عن محافظة القنيطرة.

دمشق — سبوتنيك. قال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري رفع العلم على المعبر الذي أعاد السيطرة عليه بعد اتفاق التسوية الذي قضى بخروج المسلحين الرافضين للتسوية إلى إدلب شمالي سوريا وسيطرة الجيش السوري على المنطقة".

© AFP 2018 / Jalaa Marey إسرائيل تمشط منطقة سقوط القذائف السورية وتكثف قواتها في الجولان

وأضاف القائد الميداني، "قبل خمسة أيام قام مسلحو "جبهة النصرة" بإحراق معبر القنيطرة قبيل مغادرتهم إلى إدلب ".

وأوضح القائد الميداني أن "الجيش السوري رفع العلم السوري على دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة التي انتشرت قواته فيها ضمن اتفاق التسوية".

وتحدث القائد الميداني أن "الجيش السوري ضبط مشفى ميدانيا عند معبر القنيطرة، يضم كميات كبيرة من الأدوية بعضها إسرائيلي الصنع تركها مسلحو النصرة وراءهم".

وبحسب القائد الميداني "رفع الجيش السوري العلم السوري وسط قرية الحميدية التي تبعد نحو 3 كم عن القنيطرة ضمن اتفاق التسوية".

وكان المسلحون قد سيطروا على معبر القنيطرة في السابع والعشرين من أغسطس/ آب عام 2014.