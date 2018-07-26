لأول مرة... "أنصار الله" تعلن مواصفات طائرة يصل مداها إلى أبو ظبي

كشف تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تفاصيل الطائرة التي أعلنت الجماعة أنها نفذت عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات.

وبحسب "المسيرة" أزاح سلاح الجو المسير للقوات الجوية اليمنية، اليوم الخميس، الستار عن طراز جديد من جيل الطائرات المسيرة التي يزيد مداها عن 1000 كم.

وقال مصدر في سلاح الجو لـ"المسيرة" إنه "أطلق على الطراز الجديد اسم "صماد 3" تيمنا بالرئيس الشهيد صالح الصماد الذي كان له دور بارز في دعم وتطوير سلاح الجو المسير لليمن".

وأكد المصدر أنه تم "تدشين الطراز الجديد بعملية نوعية تم من خلالها استهداف مطار أبوظبي الدولي بعدة غارات ردا على جرائم الإمارات التي تشارك بدور رئيس في تحالف العدوان على اليمن".

ووفقا لمصدر ملاحي، فقد أدت الغارات إلى توقف حركة الملاحة في المطار.

#المسيرة_عاجل | مصادر ملاحية: تعطل حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار #أبو ظبي — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) July 26, 2018

ونقل تلفزيون "الميادين" عن الناطق الرسمي للقوات الجوية اليمنية في صنعاء، العميد ركن عبد الله حسن الجفري أنه "لأول مرة يتم استهداف أبو ظبي بالطائرات المسيرة بعد قصفها بصواريخ بالستية".

#اليمن: الناطق الرسمي للقوات الجوية اليمنية العميد ركن عبدالله حسن الجفري للميادين: أول مرة يتم استهداف أبو ظبي بالطائرات المسيرة بعد قصفها بصواريخ بالستية — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 26, 2018

ولكن سلطات مطارات أبو ظبي، قالت إن الذي حدث هو أن مركبة لنقل الإمدادات تسببت في حادثة في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، وتابعت "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وتابعت: "ستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة "صماد 2" التي يصل مداها إلى 100 كم وتم تدشينها بقصف مصفاة شركة "أرامكو" النفطية في العاصمة السعودية الرياض، بحسب "المسيرة".