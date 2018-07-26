مسؤول إماراتي ينفي أنباء استهداف "الحوثيين" لمطار أبوظبي

نقلت وكالة "رويترز" أن مسؤول إماراتي نفى اليوم الخميس تقارير عن استهداف "الحوثيين" لمطار أبوظبي الدولي.

وقال المسؤول لـ"رويترز" إن "العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي".

© AP Photo / Kamran Jebreili حقيقة تأجيل الرحلات إلى مطار أبو ظبي بعد إعلان "أنصار الله" استهدافه

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قالت اليوم الخميس، إن حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار أبو ظبي الدولي، تعطلت، بعد استهدافه بغارات مسيرة.

ونقل موقع "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله" عن مصادر ملاحية قولهم: "تعطلت حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار أبو ظبي الدولي".

ونقل تلفزيون "الميادين" عن الناطق الرسمي للقوات الجوية اليمنية في صنعاء، العميد ركن عبد الله حسن الجفري أنه "لأول مرة يتم استهداف أبو ظبي بالطائرات المسيرة بعد قصفها بصواريخ بالستية".

ولكن سلطات مطارات أبو ظبي، قالت إن الذي حدث هو أن مركبة لنقل الإمدادات تسببت في حادثة في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، وتابعت "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وتابعت: "ستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من إزاحة الستار عن الطائرة المسيرة "صماد 2" التي يصل مداها إلى 100 كم وتم تدشينها بقصف مصفاة شركة "أرامكو" النفطية في العاصمة السعودية الرياض، بحسب "المسيرة".