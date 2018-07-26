الولايات المتحدة تخصص 70 مليون دولار إضافية لإزالة الألغام في العراق

وأضاف بومبيو: "سيساعدنا التمويل الإضافي في إزالة المزيد من الألغام في المناطق التي تعرض فيها عدد كبير من ممثلي الأقليات الدينية للإبادة الجماعية من قبل "داعش".
هذا ويأتي العراق في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أمريكية، حسب وسائل إعلام عالمية، فقد حصل على 5.28 مليار، 89 في المئة منها للمجال العسكري. وفي التفاصيل، فقد تلقى العراق 4.8 مليار دولار كمساعدات في المجال الأمني والعسكري، و369 مليوناً كمساعدات إنسانية إغاثية، منها 86 مليونا للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما حصلت النفقات الإدارية على دعم بـ 10 ملايين دولار.
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