الولايات المتحدة تخصص 70 مليون دولار إضافية لإزالة الألغام في العراق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن بلاده ستخصص 70 مليون دولار إضافية لإزالة الألغام في العراق.

© AP Photo / بومبيو: لن نسمح باستمرار المحادثات مع كوريا الشمالية إلى الأبد

موسكو- سبوتنيك . وقال بومبيو في مؤتمر حول الحريات الدينية: "يسرني أن أعلن الآن، بأن وزارة الخارجية الأمريكية قد خصصت اليوم 70 مليون دولار إضافية [لتعزيز] الجهود في إزالة الألغام في محافظة نينوى في العراق"، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيكون بالإضافة إلى ما أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام 90 مليون دولار لإزالة الألغام في جميع أنحاء العراق.

وأضاف بومبيو: "سيساعدنا التمويل الإضافي في إزالة المزيد من الألغام في المناطق التي تعرض فيها عدد كبير من ممثلي الأقليات الدينية للإبادة الجماعية من قبل "داعش".

هذا ويأتي العراق في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أمريكية، حسب وسائل إعلام عالمية، فقد حصل على 5.28 مليار، 89 في المئة منها للمجال العسكري. وفي التفاصيل، فقد تلقى العراق 4.8 مليار دولار كمساعدات في المجال الأمني والعسكري، و369 مليوناً كمساعدات إنسانية إغاثية، منها 86 مليونا للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما حصلت النفقات الإدارية على دعم بـ 10 ملايين دولار.