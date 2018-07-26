روسيا تناقش في الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، اليوم الخميس، أن بلاده ستبحث في الأمم المتحدة مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

موسكو — سبوتنيك. وقال نيبنزيا للصحفيين: "نحن نناقش هذه المسألة مع المنظمات المتخصصة بموضوع اللاجئين في الأمم المتحدة، ومع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين… نحن بالطبع مهتمون بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأشار الممثل الدائم إلى أن 95 في المئة من أراضي الدولة السورية تخضع بالفعل لسيطرة الحكومة الشرعية، لذا من المهم أن يعود الناس ليعمروا وطنهم.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.

وكان رئيس الإدارة السياسية في الجيش السوري، اللواء حسن أحمد حسن، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن دمشق تقيّم عالياً جهود روسيا لإعادة اللاجئين إلى الوطن.