اليمن... الجيش يستكمل السيطرة على أبواب الحديد في باقم شمال صعدة

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، اليوم الخميس، تقدما جديدا في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أعلن الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر": أن قوات الجيش استكملت، اليوم الخميس، سيطرتها على منطقة أبواب الحديد في مديرية باقم وتحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية، مقتربة بذلك من مركز المديرية شمال صعدة".

© AP Photo / Kamran Jebreili حقيقة تأجيل الرحلات إلى مطار أبو ظبي بعد إعلان "أنصار الله" استهدافه

وأشار إلى أن التقدم بعد معارك عنيفة بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات في قوات الصاعقة السعودية، وإسناد جوي من قوات التحالف العربي

مؤكداً "مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد خلال المعارك واستعادة الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد القتالي".

لافتاً إلى أن تحرير منطقة أبواب الحديد يعتبر المدخل الأهم للوصول إلى مركز مديرية باقم، وأن المعارك لا تزال محتدمة من ناحية المحور الشرقي باتجاه المجمع الحكومي للمديرية عبر جبال عرف وشيحاط.

يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، وتمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الجيش اليمني.