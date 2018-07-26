اليمن... الجيش يستكمل السيطرة على أبواب الحديد في باقم شمال صعدة

القاهرة — سبوتنيك. أعلن الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر": أن قوات الجيش استكملت، اليوم الخميس، سيطرتها على منطقة أبواب الحديد في مديرية باقم وتحريرها من مليشيا الحوثي الانقلابية، مقتربة بذلك من مركز المديرية شمال صعدة".
مؤكداً "مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد خلال المعارك واستعادة الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد القتالي".
لافتاً إلى أن تحرير منطقة أبواب الحديد يعتبر المدخل الأهم للوصول إلى مركز مديرية باقم، وأن المعارك لا تزال محتدمة من ناحية المحور الشرقي باتجاه المجمع الحكومي للمديرية عبر جبال عرف وشيحاط.
يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، وتمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الجيش اليمني.
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