مستشار وزير نفط سابق: أسعار النفط سترتفع كرد على انقطاع إمدادات السعودية

أوضح الخبير الاقتصادي الدولي في مجال النفط، مستشار وزارة البترول السعودية السابق، محمد سالم سرور الصبان، اليوم الخميس، أن أسعار النفط سترتفع إلى مستويات غير مسبوقة، كرد على انقطاع الإمدادات السعودية من النفط، متوقعا أن تصل إلى 200 دولار للبرميل.

موسكو — سبوتنيك. وقال الصبان، في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك": "أسعار النفط ستستجيب تدريجيا، وسترتفع إلى مستويات، غير مسبوقة، لتعكس حالة انقطاع الإمدادات السعودية من النفط نتيجة لاستهداف الناقلات، واعتبار ذلك أمرا، غير مقبول، على الإطلاق ويأتي في وقت تشهد فنزويلا وليبيا وأنغولا وغيرها انقطاعا إجباريا للنفط منها. وسيتحمل المجتمع الدولي نتيجة هذا الإرهاب الإيراني في المنطقة، وعدم التضامن لمواجهة هذا التهديد للملاحة النفطية من قبل إيران. ولا استبعد أن تبدأ إيران قريبا بضرب الناقلات في مضيق هرمز".

© AP Photo / Jon Gambrell خبير اقتصادي: تضامن الكويت مع قرار منع النفط بـ"باب المندب" يمهد لأزمة

وأضاف الصبان بأن "أسعار النفط مرشحة للصعود تدريجيا، خاصة في حال عدم تحرك جميع الدول، بما فيها روسيا لمنع هذه المراهقة الإيرانية. وقد تصل إلى أكثر من 200 دولار للبرميل، إن لم يكن أكثر".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت السعودية، يوم أمس، الأربعاء، تعليق جميع شحنات النفط الخام، التي تمر عبر مضيق باب المندب، وذلك بعد الإعلان عن تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم "حوثي" بالبحر الأحمر.

ولفت الصبان إلى أن جميع الدول المنتجة والصادقة في ضمان استقرار أسواق النفط "لن ترضى بهذا التصرف الإيراني"، وستسعى كل حسب طريقته لإرسال "رسائل قوية للمجتمع الدولي"، بعدم قبول الأمر.

© Fotolia / marrakeshh ارتفاع أسعار النفط على خلفية القرارات السعودية

وأضاف الصبان، الذي شغل سابقا منصب مستشار وزير البترول السعودي السابق، على النعيمي، أن السعودية ستستمر في وقف شحناتها النفطية "إلى أن تقف إيران وتمتنع عن استفزازاتها للسفن، التي تحمل نفط المنطقة، وهو الأمر الذي سيضر بالاقتصاد العالمي، ويضر بالدول المستهلكة للنفط، سواء المتقدمة منها، أو النامية".

وخلص الصبان إلى أن "السعودية واثنين أو ثلاثة من المنتجين لا توجد لديهم طاقة فائضة"، مشيرا إلى أنه حتى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي "سيتم استنزافه سريعا".

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل مسلحي الحوثي، في البحر الأحمر، صباح يوم الأربعاء، خلال عبورهما مضيق باب المندب.