تهديد الحكام... "أنصار الله" تفجر مفاجأة بشأن الهدف القادم بعد مطار أبو ظبي

قال المتحدث الرسمي للقوات الجوية اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد ركن عبد الله حسن الجفري، إنه لأول مرة يتم استهداف إمارة أبو ظبي، في دولة الإمارات بالطائرات المسيرة بعد قصفها بصواريخ بالستية.

وأضاف المتحدث العسكري، في تصريحات خاصة نقلها تلفزيون "الميادين"، أن "استهداف مطار أبو ظبي أدى لتوقف حركة الملاحة فيه"، لافتا إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استهداف البنى التحتية لدول العدوان على البلاد".

وتابع: صراعنا مع الحكام في الإمارات والسعودية وليس مع الشعبين السعودي والإماراتي

ولكن سلطات مطارات أبو ظبي، قالت إن الذي حدث هو أن مركبة لنقل الإمدادات تسببت في حادثة في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، مضيفة: "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

وتابعت: "ستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إماراتي نفيه تقارير عن استهداف "الحوثيين" لمطار أبوظبي الدولي.

وقال المسؤول لـ"رويترز" إن "العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي".