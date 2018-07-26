الرئيس السوري: وجود العسكريين الروس ضروري ليعم السلام والاستقرار السياسي

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن وجود العسكريين الروس في سوريا ضروري ليعم السلام والاستقرار السياسي.

موسكو- سبوتنيك وأوضح الأسد أن "مدة الاتفاق بين سوريا وروسيا بشأن القاعدة العسكرية في حميميم تشير إلى خطط طويلة الأجل للتعاون بين البلدين".

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation "الطوارئ الروسية" تشارك في إزالة الألغام من سوريا

كما ذكر الرئيس السوري أن دمشق تناقش مع موسكو إمكانية تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا.

ودعا الأسد اللاجئين الذين كانوا يمتلكون أعمالا تجارية خاصة في سوريا في السابق للعودة إلى وطنهم.

وتابع الرئيس السوري، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، "روسيا ليست بلدا صغيرا، إنها قوة عظمى ، لذلك عليها واجبات وهي مسؤولة عن العالم كله، وجزء من هذه المسؤولية وجودها السياسي والعسكري في مناطق مختلفة إذا لزم الأمر".

وتابع "ربما لا يكون لديهم الرغبة في المشاركة العسكرية، لكن الواقع في العالم اليوم يجبرك في بعض الأحيان على التحرك في اتجاهات معينة".

وأضاف الأسد "لذلك فإن القوات المسلحة الروسية مهمة لتحقيق التوازن في منطقتنا، على الأقل في الشرق الأوسط، إلى أن يتغير التوازن السياسي في العالم، وربما لن يحدث هذا ونحن لا نعرف ما الذي سيحدث، لذلك الوجود الروسي ضروري".