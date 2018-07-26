"أنصار الله" توجه رسالة إلى دول التحالف بعد استهداف مطار أبو ظبي

وجه الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، رسالة إلى دول التحالف العربي في اليمن، بعد استهداف مطار أبو ظبي الدولي بطائرة مسيرة.

وقال عبد السلام في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية، "رسالتنا أن عواصم دول العدوان لن تكون آمنة"، مؤكدا "أننا لن نقصف ونقتل ونبقى مكتوفي الأيدي".

عاجل | الناطق باسم #جماعة_الحوثي: رسالتنا أن عواصم دول العدوان لن تكون آمنة — الجزيرة — عاجل (@AJABreaking) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وأشار الناطق باسم "أنصار الله"، إلى أنه "ليس لإيران علاقة بما يجري في اليمن"، لافتا إلى أن "اليمن لديه صواريخ بالستية وبحرية تم تطويرها محليا".

عاجل | الناطق باسم #جماعة_الحوثي: اليمن لديه صواريخ بالستية وبحرية تم تطويرها محليا — الجزيرة — عاجل (@AJABreaking) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت أنها شنت عدة غارات على مطار "أبو ظبي" الدولي، وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي".

وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير قصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

ولكن سلطات "مطارات أبو ظبي" نشرت تغريدتين، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أعلنت فيها وقوع "حادثة" في مطار أبو ظبي الدولي.

وقالت: "تؤكد مطارات أبو ظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم".

وتابعت "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".