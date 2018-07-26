الإمارات تحرك طائرات دون طيار إلى شواطئها... وتوجيهات أمنية للمواطنين

حلقت طائرات دون طيار "درون" في سماء إمارة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ مهامها في حماية الشواطئ وتوفير الأمن والأمان للناس وتقديم الدعم والمساندة للمحتاجين.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، باشر مركز شرطة الموانئ في دبي، باستخدام طائرات "الدرون" في ضبط المخالفين لقواعد وأمن السلامة البحرية في مناطق الشواطئ.

وأكد العميد عبد القادر البناي، مدير مركز شرطة الموانئ، استخدام الطائرات من دون طيار في ضبط مخالفي قواعد وأمن المناطق القريبة من الشواطئ.

ولفت العميد البناي إلى أن شرطة دبي تمكنت من خلال استخدام الطائرات من دون طيار من رصد عدد من المخالفين لقواعد سلامة الشواطئ من مستخدمي الدرجات المائية، بعد دخولهم إلى المناطق المخصصة للسباحة وتسببهم في تعريض حياة الناس للخطر، مبينا أن شرطة دبي طبقت القانون وحجزت الدراجات المخالفة وفرضت على أصحابها غرامات مالية.

وحول مواصفات الطائرات من دون طيار، أكد العميد البناي أنها تحتوي على كاميرات توثق المخالفات وتجاوزات قواعد السلامة والأمان، ويتم التحكم فيها عن بعد عن طريق الدورية الشرطية المباشرة لمهام عملها، وتحتوي على كاميرات يمكن استخدامها في فترات الليل حال تطلب الأمر ذلك.

ودعا العميد البناي مستخدمي كافة الوسائل البحرية سواء الخاصة بالترفيه أو السياحة أو التجارة أو المستخدمة لأغراض الصيد، إلى الالتزام بتعليمات وقواعد واشتراطات السلامة البحرية، والابتعاد عن مناطق السباحة من أجل سلامة مستخدمي الشواطئ.