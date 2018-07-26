رئيس أركان الجيش الجزائري: لا وصاية على القوات المسلحة

أكد رئيس أركان ​الجيش الجزائري،​ الفريق ​أحمد قايد صالح،​ اليوم الخميس، على "ضرورة عدم إقحام ​الجيش الوطني​ الشعبي في المتاهات الحزبية والسياسية".

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال صالح، إن "هناك من يسمح لنفسه أن ينصب نفسه وصيا على الجيش الوطني متناسيا أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش كل الجزائريين".

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE سفير روسيا يوضح لـ"سبوتنيك" مقتضيات التعاون مع الجزائر

ولفت رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى أنه "أصبح من الغريب ومن غير المعقول أنه مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، سواء بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني أو المجالس البلدية والولائية، أو فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ، مع اقتراب مواعيد هذه الاستحقاقات الوطنية الهامة، وعوض أن يتم الاهتمام بالعمل على كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال الاهتمام بانشغالاته الملحة، فعوض ذلك ترى بعض الأشخاص وبعض الأطراف يتعمدون الابتعاد عن صلب الحنكة السياسية".

واختتم، "السياسة هي القدرة على التكيف مع مقتضيات الواقع، والقدرة هنا تعني حسن التعامل مع مقتضيات المصلحة الوطنية، ومتطلبات تحقيقها، وهذا يستوجب بالضرورة مستوى راقيا من الأداء السياسي في جميع الأحوال والظروف".