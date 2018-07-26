الأسد: الجيش السوري يخطط للانتشار في إدلب

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن قوات الجيش السوري تخطط للانتشار في جميع المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون، وأن إدلب هي الهدف الآن.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev الرئيس السوري: وجود العسكريين الروس ضروري ليعم السلام والاستقرار السياسي

موسكو — سبوتنيك . وقال الأسد في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، اليوم الخميس: "منذ بداية الحرب، عندما بدأ الإرهابيون بالسيطرة على بعض المناطق في سوريا، قلنا بوضوح أن هدفنا كحكومة هو تحرير كل شبر من الأراضي السورية".

وتابع: "انتهينا من تحرير الغوطة، وسننتهي من تحرير الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد، والآن هدفنا هو إدلب — على الرغم من أن إدلب هي ليست الهدف الوحيد".

وأضاف الأسد: "بالطبع، توجد مناطق من الجزء الشرقي من سوريا تحت سيطرة جماعات إرهابية مختلفة، من بينهم تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن هذه ليست بؤر كبيرة، وأيضا "النصرة" الإرهابية، وجماعات متطرفة أخرى".

واستطرد: "لذلك سننتشر في كل هذه المناطق، وهذا يتوقف على رؤية العسكريين، هم الذين سيحددون الأولويات، وإدلب واحدة من الأولويات".