الخارجية الأمريكية تدين أحداث السويداء وتؤكد دعمها للشعب السوري

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الهجمات الإرهابية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، أمس.

قالت هيذر نويرت، "تدين الخارجية الأمريكية بشدة الهجمات البربرية التي قام بها تنظيم "داعش" في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، حيث استهدف التنظيم عمدا وقتل العشرات من المدنيين والعديد من الجرحى".

هيذر نويرت، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية: تدين الخارجية الأمريكية بشدة الهجمات البربرية التي قام بها تنظيم داعش في محافظة #السويداء جنوب غرب #سوريا، حيث استهدف التنظيم عمدًا وقتل العشرات من المدنيين والعديد من الجرحى. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 26, 2018

​وتابعت المتحدثة الرسمية "نكرر دعمنا لشعب سوريا ونواصل العمل مع الأمم المتحدة لإنهاء العنف وتشكيل تسوية سياسية دائمة لأزمة السنوات السبع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يجب أن يشمل التمثيل الكامل لجميع السوريين".

نويرت: نكرر دعمنا لشعب #سوريا ونواصل العمل مع الأمم المتحدة لإنهاء العنف وتشكيل تسوية سياسية دائمة لأزمة السنوات السبع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يجب أن يشمل التمثيل الكامل لجميع السوريين. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 26, 2018

​وأضافت "يظل القضاء على تنظيم داعش أحد أهم أولويات الرئيس ترامب، والإدارة الأمريكية لن تتزعزع في التزامها بالعمل مع التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف".

نويرت: يظل القضاء على تنظيم داعش أحد أهم أولويات الرئيس #ترامب، والإدارة الأمريكية لن تتزعزع في التزامها بالعمل مع التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف. #السويداء — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 26, 2018

​كما قدمت نويرت التعازي لأسر الضحايا، قائلة "نقدم تعازينا لهؤلاء الضحايا الأبرياء. نبقى ثابتين في جهودنا لهزيمة داعش وتهدئة العنف في سوريا لتحقيق المزيد من السلام والاستقرار في هذه المنطقة".

نويرت: نقدم تعازينا لأسر هؤلاء الضحايا الأبرياء. نبقى ثابتين في جهودنا لهزيمة داعش وتهدئة العنف في #سوريا لتحقيق المزيد من السلام والاستقرار في هذه المنطقة. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 26, 2018

​وكان المئات قد سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات انتحارية وتفجيرات استهدفت مدينة السويداء السورية، أمس، وقرى ومناطق تقع شرقي وشمالي المحافظة.