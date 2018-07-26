الأمم المتحدة تمول مشروع بناء مدرسة ومؤسسات في بنغازي الليبية

قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبي، أحمد عمر الأربد، في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، إن المنظمة الدولية للهجرة فتحت باب العطاءات في مدينة بنغازي شرقي البلاد لإعادة تهيئة المدارس والحدائق المدمرة نتيجة للحرب.

طرابلس — سبوتنيك . وقال الأربد في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، بأن "وكالة الأمم المتحدة للهجرة المنظمة الدولية للهجرة عقدت يوم الإثنين الماضي 23 يوليو/ تموز في مدينة بنغازي، اجتماعا لفتح باب العطاءات من أجل إعادة تهيئة مدرسة بنغازي الثانوية للبنين وحديقة المعلم بالتعاون مع وزارة التعليم وبلدية بنغازي".

© REUTERS / Hani Amara ليبيا وفرنسا تتفقان على تفعيل اتفاقات التعاون العسكري بين البلدين

وأضاف بأن "الغرفة التجارية في بنغازي استضافت هذا الاجتماع كخطوة نحو تهيئة بيئة أكثر استقراراً للمجتمع المحلي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع حضره كل من الشركاء المحليين و المتعاقدين، بالإضافة إلى ممثلين عن لجان الأجهزة الإدارية في بنغازي".

وأشار الأربد إلى أن "إصلاح المدرسة يعد خطوة ضرورية اليوم نحو تسهيل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي سيسمح بعودة النازحين في المنطقة إلى منازلهم"، مشيراً إلى أنه "قد تعرضت حديقة المعلم، التي سمّيت بهذا الاسم لأنها محاطة بأربع مدارس، إلى أضرار جسيمة و تم إهمالها نتيجة للاشتباكات التي دارت في عام 2014 كما تسعى المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من الشركاء المحليين، إلى إعادة تهيئة هذه الحديقة التي سيكون لها أهمية قصوى في تعزيز الاستقرار والتعايش في المنطقة نظراً لموقعها الهام".

يشار أن برنامج المنظمة الدولية للهجرة يقوم بأعمال لتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى المجتمع المحلي والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنذ بداية عام 2018، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تهيئة مبيت معيتيقة بسبها، و بالإشراف على تركيب سبعة مولدات كهربائية في سبع وحدات خاصة بالرعاية الصحية الأولية و بالإضافة إلى ذلك، قامت المنظمة بصيانة نادي الحكمة للشباب، و هو النادي الوحيد الفريد من نوعه في القطرون، كما قامت بتجهيزه و تزويده بالمعدات.