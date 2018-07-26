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21:29 26 يوليو/ تموز 2018
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    المشاط والمبعوث الأممي يناقشان التصدي لـ"كارثة" تهدد اليمنيين

    © AFP 2018 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
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    ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء مهدي المشاط، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الجوانب المتصلة بمشاورات جنيف المقبلة بين الأطراف اليمنية.

    القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تطرق المشاط في لقائه مع المبعوث الأممي في صنعاء، اليوم الخميس، إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في محافظة الحديدة جراء تصعيد العدوان وجهود الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها للتخفيف من حدة هذه الأوضاع".

    درون
    © flickr.com/ Don McCullough
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    واستعرض اللقاء رؤية عبد الملك الحوثي فيما يتعلق بوضع ميناء الحديدة وكيفية التعاطي الإيجابي معها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومساعي المبعوث الأممي وما يبذله من جهود في اتجاه استئناف المفاوضات لإحلال السلام وإيقاف العدوان ورفع الحصار".

    وعبر المشاط عن الشكر للمبعوث الأممي على الجهود التي يبذلها للدفع بالعملية السياسية بالرغم من العوائق الكثيرة التي يواجهها، مؤكدا دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب وصولا إلى تحقيق سلام عادل ومشرف للشعب اليمني.

    وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي أهمية حضور جميع أطراف الحرب على طاولة المفاوضات وليس (مرتزقتهم) الذين لا يمتلكون قرار الحرب أو السلام، على حد وصفه.

    وأشار الراعي إلى طباعة الحكومة اليمنية لعملة جديدة وتأثيرات ذلك على سعرها وارتفاع الأسعار، واستلامها إيرادات الغاز والمنافذ دون تسليم مرتبات موظفي الدولة، لافتا إلى سيطرة دول التحالف على الموانئ والمرافق البرية والبحرية والجوية اليمنية دون أي مبرر.

    وطلب المشاط مد يد السلام العادل والمشرف للشعب اليمني وليس الاستسلام.

    بدوره، شدد رئيس الحكومة اليمنية عبد العزيز بن حبتور، على أهمية تبني تشكيل فريق فني مشترك لضبط الجوانب النقدية المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني لتجنيب المواطن آثار التدهور الاقتصادي، وبقاء الاقتصاد ومعيشة المواطنين بعيدا عن الصراعات.

    وأبدى بن حبتور: "استعداد حكومة الإنقاذ لبناء جسور الثقة عبر تشكيل هذا الفريق المحايد لتجنيب المواطنين المزيد من الأعباء الناجمة عن عدم الاستقرار النقدي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, الأمم المتحدة, مهدي المشاط, اليمن
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