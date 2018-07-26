المشاط: طائرة "صماد 3" إنجاز نوعي يضاف إلى قائمة التصنيع العسكري

هنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، اليوم الخميس، قيادة وزارة الدفاع والقوات الجوية بما أسماه الانتصارات الكبيرة التي حققوها على دول التحالف وآخرها استهداف مطار أبو ظبي الدولي بعدة غارات من سلاح الجو المسير والكشف عن طائرة "صماد 3".

القاهرة — سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن المشاط أكد في اتصال هاتفي بقيادة وزارة الدفاع بصنعاء، "أن طائرة صماد 3 تمثل إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى قائمة إنجازات التصنيع العسكري ويعزز عوامل الردع للجمهورية اليمنية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي".

وأشار المشاط إلى "أن تلك الجهود تكللت بهذا التطور الاستراتيجي ووصول القدرات العسكرية إلى إمكانية استهداف مطارات دول العدوان ب الطائرات المسيرة رغم أنها تبعد آلاف الكيلومترات، مشيرا إلى أن سلاح الجو المسير بات اليوم يد ضاربة تؤرق العدو وأثبتت فعاليتها بنجاح منقطع النظير".

مشدداً على:

ضرورة الاستمرار في تعزيز عوامل القوة وتطوير الإنتاج الحربي وتوفير كافة متطلبات الدفاع عن الأرض والعرض لردع العدوان كحق مشروع للشعب اليمني في الدفاع عن سيادته واستقلاله.

وأشاد "بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف في مواجهة عدوان عالمي تكالبت فيه كل قوى الشر والإجرام"، على حد تعبيره.

مؤكداً أهمية "استمرار الجهوزية والنفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال وتضييق الخناق على قوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم في البر والبحر والجو، حتى تحرير كامل تراب اليمن".