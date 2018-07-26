الصحة الفلسطينية: مقتل مواطن عقب إطلاق النار عليه جنوب رام الله

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الارتباط المدني الفلسطيني بلغها بمقتل مواطن عقب إطلاق النار عليه، جنوب رام الله.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق النار عليه، جنوب رام الله".

© AP Photo / Nasser Shiyoukhi فلسطين... النيابة تأمر بالقبض على كل من رقص "كيكي"

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق مساء اليوم الخميس، النار على شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة شرق رام الله أصاب بها ثلاثة مستوطنين أحدهما بجروح حرجة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "ارتكبت عملية طعن تخريبية في بلدة ادام قرب رام الله وأصيب في المكان ثلاثة وتم تحييد المخرب "منفذ العملية".

هذا وتبنت حركة "حماس" عملية الطعن التي نفذت في مستوطنة آدم جنوب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان مقتضب: "تبارك حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية الطعن البطولية التي نفذت في مستوطنة آدم جنوب رام الله وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وامتدادا لانتفاضة شعبنا المتواصلة".

وتؤكد "حماس" أن خيارات شعبنا ومقاومته المسلحة والسلمية ستظل مفتوحة في مواجهة الاحتلال ووقف جرائمه.