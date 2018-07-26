بالصور..."سبوتنيك" ترصد رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة في منطقة فض الاشتباك

باشرت وحدات من الجيش السوري الانتشار داخل مدينة القنيطرة المحررة بعد القضاء على التواجد الإرهابي فيها وإخضاعها لسيطرة الدولة السورية، ورفعت العلم الوطني السوري عند المعبر على الحدود السورية مع الجولان المحتل.

© Sputnik . bassem haddad الجيش السوري يواصل تقدمه في الجنوب ويدخل مدينة القنيطرة

وأوضح مراسل " سبوتنيك " في القنيطرة أن وحدات الجيش السوري انتشرت في دوار العلم وجميع أحياء وشوارع مدينة القنيطرة المحررة، في حين بدأت وحدات الهندسة تمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها الفصائل المسلحة في المدينة قبل عقد اتفاق التسوية الذي قضى بخروج المسلحين الرافضين للتسوية إلى إدلب شمالي سوريا وسيطرة الجيش السوري على المنطقة.

وفي السياق، أكد مراسل "سبوتنيك" في الجولان المحتل أن وحدات الجيش السوري رفعت العلم الوطني السوري عند معبر القنيطرة الذي يعد نقطة الارتكاز الرئيسية في منطقة فصل القوات السورية الإسرائيلية بموجب اتفاقية فصل القوات الموقعة برعاية الأمم المتحدة عام 1974.

© Sputnik . ATAA FARHAT سبوتنيك ترصد رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة من جانبيه

وقال مراسل "سبوتنيك" إن مسلحي بلدة جباثا الخشب وافقوا على تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري الذي تسلم فعلا دفعة أولى من هذه الأسلحة تتضمن مدفعي هاون ومدفع عيار 130 ملم ورشاش 14.5 ملم.

© Sputnik . SPUTNIK خريطة معبر القنيطرة

وأكد مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة المحررة أن وحدات الجيش السوري انتشرت اليوم في بلدتي الحميدية والرقادية شمالي مدينة القنيطرة ورفعت العلم الوطني السوري فيهما معلنة تحريرهما وخضوعهما لسلطة الدولة السورية، في حين بدأت وحدات الهندسة تمشيط البلدتين وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الفصائل المسلحة فيهما تمهيدا لعودة الأهالي إليهما.

© Sputnik . ATAA FARHAT سبوتنيك ترصد رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة من جانبيه