السعودية تتخذ قرارا بشأن السلطة الفلسطينية

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة أن الصندوق السعودي للتنمية أودع مبلغ 80 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك مساهمة من المملكة لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

القاهرة — سبوتنيك. وأوضحت السفارة، في بيان نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أن المبلغ المحول إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، هو عن أربعة أشهر (أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز 2018) بواقع 20 مليون دولار شهريا.

وبين السفير السعودي لدى جمهورية مصر العربية، أسامة نقلي، أن المملكة "ستستمر في دعم القضية الفلسطينية، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في وقت سابق، عن شكرها للمملكة العربية السعودية في دعم موازنة الحكومة الفلسطينية، وعن تقديرها للدور الذي تقوم به في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في شتى المجالات.