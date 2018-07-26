بالصور... قوات عراقية تنقذ 100 ألف نسمة من العطش

أظهرت صور التقطت للقوة الأمنية الموجودة في منطقة سوات العراقية، اليوم الخميس، قيامها بمهمة مرافقة مفارز الموارد المائية لرفع وإزالة التجاوزات على نهر الخالص في محافظة ديالى.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قامت القوة الأمنية بذلك لتأمين وصول المياه إلى ناحيتي بني سعد وهبهب، لإنقاذ أكثر من 100 ألف نسمة من شبح العطش.

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وتسببت التجاوزات في توقف أغلب محطات الإسالة بسبب نقص المياه الخام وسط إشادة من قبل الأهالي.

وأشار ناشطون إلى الاعتماد على قوة سوات التي تتميز بقدرات قتالية عالية، يدلل على خطورة رفع التجاوزات وهو يمثل مهمة فريدة لقوة أمنية ضاربة.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن إزالة 50 تجاوزا كبيرا على مشروع نهر الخالص، فيما بينت أن رفع التجاوزات أسهم في إيصال المياه لناحيتين وإنقاذ أرواح أكثر من 100 ألف نسمة.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري، إن "الدائرة، وبالتعاون مع قوة سوات، نجحت وخلال 72 ساعة بإزالة أكثر من 50 تجاوزا كبيرا على مشروع نهر الخالص رغم التعقيدات والضغوط الكبيرة".

وأضاف المعموري، أن "رفع التجاوزات عن نهر الخالص يمثل أولى معارك المياه التي حققنا فيها انتصارا كبيرا من خلال رفع التجاوزات والتي تشكل تهديدا كبيرا، لاسيما وأن هناك محطات إسالة توقفت في بعض المناطق من جرائها"، مبينا أن "الدائرة أمامها معارك أخرى من أجل إنهاء ملف التجاوزات بالتنسيق مع القيادات الأمنية".

وبين المعموري، أن "رفع التجاوزات أسهم في إيصال المياه إلى ناحيتي بني سعد وهبهب وبالتالي إنقاذ أرواح أكثر من 100 ألف نسمة، كانوا في وضع صعب بسبب قلة المياه الواصلة لتشغيل محطات الإسالة، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي ألحقته بالأراضي والبساتين الزراعية".

وتعاني مناطق واسعة من ديالى من ظاهرة التجاوز على الأنهار والجداول الزراعية، ما أدى إلى أزمة مياه وتضرر مساحات واسعة من الأراضي.