الإعلام الأمني في العراق: إعادة فتح جميع الطرق الفرعية في بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق أنه سيتم إعادة فتح جميع الطرق الفرعية في بغداد وإسناد مهام إزالة التجاوزات من شبكات الكهرباء والمياه للدوائر المختصة.

© REUTERS / JONATHAN ERNST الولايات المتحدة تخصص 70 مليون دولار إضافية لإزالة الألغام في العراق

بغداد — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن المركز، مساء اليوم الخميس، "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سيتم فتح جميع الطرق الفرعية في بغداد وإسناد الدوائر المعنية في إزالة التجاوزات من شبكات الكهرباء والماء".

وأضاف البيان "سيتم إسناد الجهد الخدمي للدوائر الخدمية بجميع الإمكانيات الهندسية للقيادة وتشكيلاتها".

بالإضافة إلى "إسناد جهد وزارة التربية في إعادة إعمار المدارس، وإسناد وزارة الصحة بمفارز طبية".

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ 15 يوما، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.