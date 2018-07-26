بالتزامن مع الإعلان عن غارات على مطار أبو ظبي... عبد الملك الحوثي يتحدث

عقد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الخميس، جلسة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، لبحث حلول الحرب اليمنية.

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، أكد عبد الملك الحوثي خلال اللقاء، على الموقف الإيجابي تجاه مساعي المبعوث الأممي، لوقف العدوان على اليمن والوصول إلى حل شامل".

وأشار الحوثي، إلى أن المشكلة التي تعرقل المفاوضات هي تعنت قوى العدوان ورفضهم للحول السياسية الشاملة، ولهذا فإن توفر الإرادة والمصداقية وجدية دول العدوان في التوجه نحو السلام أمر لا بد منه لنجاح أية جولة مشاورات سياسية، حسب قوله.

وفي السياق ذاته نوه الحوثي إلى أهمية البدء بالخطوات ذات الطابع الإنساني، وأهميتها في المساعدة على الحل، كملف الأسرى والمعتقلين وغيرها من القضايا التي تمس حياة الشعب اليمني، الذي يتعرض لحصار شامل على مدى سنوات العدوان وما ترتب عليها من آثار إنسانية مؤلمة، على حد تعبيره.

واختتم الحوثي مؤكدا على أهمية أن تحافظ الأمم المتحدة على توازنها وتعاطيها المسؤول في قضية العدوان على اليمن، وأن تقوم بدورها وفقا لمواثيقها الأممية بعيدا عن أي انحياز لقوى العدوان.

وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير قصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

ولكن سلطات "مطارات أبو ظبي" نشرت تغريدتين، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أعلنت فيها وقوع "حادثة" في مطار أبو ظبي الدولي.

وقالت: "تؤكد مطارات أبو ظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم".

وتابعت "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".