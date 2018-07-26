"الغذاء العالمي" يعلن تقديم 7 ملايين طن مساعدات إلى اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف أندرسون خلال لقاء ضم قيادة السلطة المحلية في محافظة الحديدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الخميس 26 يوليو / تموز: "يتم حاليا تفريغ 3 سفن تابعة للبرنامج تحمل على متنها 75 ألف طن من المساعدات إلى جانب سفينتين في طريقهما لميناء الحديدة تحملان 54 ألف طن".
من جهته، أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم أهمية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق الفائدة من الدعم الإنساني الذي يقدمه البرنامج للشعب اليمني عبر ميناء الحديدة.
ولفت إلى أهمية أن يظل ميناء الحديدة مفتوحا أمام تدفق المواد الإنسانية والعلاجية والوقود للتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف المحافظات خاصة في ظل الحصار والعدوان.
واعتبر رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان محمد أبو بكر إسحاق ميناء الحديدة شريان الحياة للشعب اليمني، وأنه منشأة مدنية لا علاقة لها بالصراعات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مضيفا أن الميناء حاصل على جائزة الامتثال الدولية للموانئ ومستمر في عمله لاستقبال المساعدات الإنسانية لأكثر من 19 مليون شخص في معظم المحافظات رغم الصعوبات التي يتعرض لها من قبل دول التحالف.
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