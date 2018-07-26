"الغذاء العالمي" يعلن تقديم 7 ملايين طن مساعدات إلى اليمن

قال المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن ستيفن أندرسون، إن البرنامج قدم خلال الفترة الماضية 7 ملايين طن من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بما فيهم النازحون، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف أندرسون خلال لقاء ضم قيادة السلطة المحلية في محافظة الحديدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم الخميس 26 يوليو / تموز: "يتم حاليا تفريغ 3 سفن تابعة للبرنامج تحمل على متنها 75 ألف طن من المساعدات إلى جانب سفينتين في طريقهما لميناء الحديدة تحملان 54 ألف طن".

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR اليمن... وصول مساعدات أممية وكويتية إلى سقطرى

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن، أنه سيعمل كل ما بوسعه باتجاه بقاء مينائي الحديدة والصليف مفتوحين لإغاثة اليمنيين، لافتا إلى أن اليمن بحاجة ماسة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وأن إدارة البرنامج ستقوم بإطلاع العالم على المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها الشعب اليمني نتيجة الحرب والحصار.

من جهته، أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة، محمد عياش قحيم أهمية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق الفائدة من الدعم الإنساني الذي يقدمه البرنامج للشعب اليمني عبر ميناء الحديدة.

ولفت إلى أهمية أن يظل ميناء الحديدة مفتوحا أمام تدفق المواد الإنسانية والعلاجية والوقود للتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف المحافظات خاصة في ظل الحصار والعدوان.

واعتبر رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، القبطان محمد أبو بكر إسحاق ميناء الحديدة شريان الحياة للشعب اليمني، وأنه منشأة مدنية لا علاقة لها بالصراعات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مضيفا أن الميناء حاصل على جائزة الامتثال الدولية للموانئ ومستمر في عمله لاستقبال المساعدات الإنسانية لأكثر من 19 مليون شخص في معظم المحافظات رغم الصعوبات التي يتعرض لها من قبل دول التحالف.