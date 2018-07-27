عقب هجوم انتحاري... رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى رئيس باكستان

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان، ممنون حسين، إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا.

وقال الملك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "تلقينا نبأ الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب وجمهورية باكستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة".

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وأضاف الملك سلمان "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إرسال برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان، إثر الهجوم الانتحاري.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الآثم، لأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".