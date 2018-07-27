بعد هجوم "أنصار الله"...قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميا

ذكرت وكالة "رويترز" أن الإجراء السعودي، الذي تم اتخاذه أمس الخميس 26 يوليو / تموز، جاء عقب هجوم على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، وبالتزامن مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 74.54 دولار للبرميل. وكان الخام لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو / تموز عند 74.83 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 69.61 دولار للبرميل، وذلك بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض، أمس الأول الأربعاء، حيث وافق على عدم فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية بينما يبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثات بخصوص خفض حواجز تجارية أخرى.

وارتفع سعر خام برنت في تداولات ما بعد الإغلاق، الأربعاء، بعدما قالت السعودية إنها "تعلق مؤقتا" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب، الذي تمر عبره معظم الصادرات من الخليج التي تنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب.

وتدفق نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا الممر المائي في 2016 صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتمتلك السعودية خط الأنابيب بترولاين البالغة سعته خمسة ملايين برميل يوميا ويمتد مساره إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر مما سيحافظ على تدفق جيد للإمدادات إلى أوروبا والولايات المتحدة.