تسجيل
02:04 27 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    العاصمة السعودية الرياض

    بعد هجوم "أنصار الله"...قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميا

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أدى تعليق السعودية مرور شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، عقب هجوم "أنصار الله".

    ذكرت وكالة "رويترز" أن الإجراء السعودي، الذي تم اتخاذه أمس الخميس 26 يوليو / تموز، جاء عقب هجوم على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، وبالتزامن مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    درون
    © flickr.com/ Don McCullough
    3 مسارات محتملة تقطعها طائرة "الحوثيين" المسيرة إلى أبو ظبي
    وارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 74.54 دولار للبرميل. وكان الخام لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو / تموز عند 74.83 دولار للبرميل.

    وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 69.61 دولار للبرميل، وذلك بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض، أمس الأول الأربعاء، حيث وافق على عدم فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية بينما يبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثات بخصوص خفض حواجز تجارية أخرى.

    وارتفع سعر خام برنت في تداولات ما بعد الإغلاق، الأربعاء، بعدما قالت السعودية إنها "تعلق مؤقتا" جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب، الذي تمر عبره معظم الصادرات من الخليج التي تنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب.

    وتدفق نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا الممر المائي في 2016 صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

    وتمتلك السعودية خط الأنابيب بترولاين البالغة سعته خمسة ملايين برميل يوميا ويمتد مساره إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر مما سيحافظ على تدفق جيد للإمدادات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

     

    انظر أيضا:

    أول مسابقة نسائية لكرة القدم في السعودية
    قطر تكشف الدور التركي مع السعودية في الأزمة الخليجية
    السعودية تحدث مقاتلات حربية من طراز "إف-15إس"
    "كتائب القسام" ترفع جهوزيتها للدرجة القصوى... الخرطوم تشهد توقيع اتفاق أوليٍ لتقاسم السلطة في جنوب السودان... السعودية توقف مؤقتا شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب
    كم مليون تدفع السعودية إلى السلطة الفلسطينية شهريا
    مستشار وزير نفط سابق: أسعار النفط سترتفع كرد على انقطاع إمدادات السعودية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, أخبار السعودية, ارتفاع أسعار النفط, أنصار الله, اليمن, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا
    "بياتلون الدبابات" في روسيا... وسوريا تشارك
    الحب هو...ترامب والاتحاد الأوروبي
    الحب هو... ترامب ويونكر
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك