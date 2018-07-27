فلسطيني يقتل ويصيب 3 إسرائيليين ويلقى حتفه

قال الجيش الإسرائيلي إن مهاجما فلسطينيا دخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس وطعن شخصا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين قبل أن يلقى حتفه رميا بالرصاص.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح موظف في إحدى المستشفيات أن أحد المصابين في حالة خطيرة فيما يعاني الآخر من إصابات طفيفة، مع التأكيد على وفاة الشخص الثالث متأثرا بجروحه.

© REUTERS / Amir Cohen الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي "تسلل إرهابي إلى المستوطنة وطعن ثلاثة مدنيين. تم إطلاق النار على الإرهابي وقتله".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المهاجم قتل على يد أحد سكان مستوطنة أدم الواقعة بين القدس ومدينة رام الله في الضفة الغربية.

وباركت حركة حماس التي تدير قطاع غزة الهجوم، وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة "تبارك حركة حماس هذه العملية الشجاعة التي جاءت نتيجة لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم يومية بشعة بحق أهلنا وأبناء شعبنا".

وقتل ما لا يقل عن 140 فلسطينيا في قطاع غزة بنيران إسرائيلية في مظاهرات أسبوعية على الحدود، وتقول إسرائيل إن حركة حماس التي تحكم القطاع تستغل الاحتجاجات كستار لهجمات عبر الحدود، وهو ما تنفيه حماس.