الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين يتوعد بالمزيد من العمليات في عمق دول التحالف

أعلن مساعد الناطق الرسمي للجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العقيد عزيز راشد أن العمليات الصاروخية والجوية ستتوسع وستشمل أهدافا كثيرة في عمق دول العدوان.

وعلّق العقيد راشد على استهداف سلاح الجو المسير اليمني لمطار أبو ظبي الاستراتيجي في الإمارات بالقول: "ها هو سلاح الجو المسير يثأر اليوم لدماء الشهيد الرئيس صالح الصماد وللشعب المظلوم".

وذكر مساعد ناطق الجيش أن سبب تصاعد قدرات الجيش هي الإرادة الموجودة لدى كل مستويات الشعب والدولة اليمنية، مضيفاَ: "نحن نخوض حرب عقول فوصلنا إلى ضرب العمق السعودي واليوم وصلنا إلى أبو ظبي"، كما نقلت وكالة " إرنا"

وأضاف العقيد راشد أن الطائرات المسيرة تتمتع بقدرات عالية على التخفي عن رصد الدفاعات الجوية المتطورة، وأن سلاح الجو المسير تمكن من تحقيق ضربات استراتيجية هامة ضد العدوان الإماراتي".

وقال: "استطاع سلاح الجو المسير من تحقيق أولي ضرباته لمطار أبو ظبي الاستراتيجي والتي سوف يتبعها ضربات استراتيجية هامة ضد العدو الإماراتي والتي ستكون كفيلة بإنهاء العدوان".

وأشار إلى أن القوات البحرية اليمنية ترصد كل السفن والفرقاطات في الساحل الغربي.

وذكر راشد أن هذه الضربات هي رسالة إلى الإمارات التي تظن بأن اليمن لن يصل إليها وأنها ستستطيع التمدد في المدن اليمنية دون وصول الجيش واللجان الشعبية إليها.