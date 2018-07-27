"أنصار الله" تعلن قبول التفاوض المباشر مع هادي بشرط (فيديو)

أعلن "أنصار الله" الحوثيون استعدادهم للتفاوض المباشر مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ولكنه افترض شرطا لذلك.

وقال الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في حديث لقناة "الجزيرة"، إن جماعته مستعدة للحوار، مع هادي بصفته شخصية سياسية يمنية، وليس بصفته رئيسا للجمهورية، معتبرا أن شرعيته أصبحت جزءا من الماضي كونها تستند للمبادرة الخليجية، التي انتهت.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك للسيطرة على مدينة الحديدة الاستراتيجية، التي تخضع لسيطرة "أنصار الله" الحوثيين، في ظل قلق أممي من تبعات ذلك وانعكاساته على المدنيين.

كما تأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت الجماعة أنها نفذت عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات، بطائرة مسيرة سمتها "صماد 3" وقالت إن مداها يتعدى ألف كيلومتر.

ولكن سلطات مطارات أبو ظبي، قالت إن الذي حدث هو أن مركبة لنقل الإمدادات تسببت في حادثة في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، وتابعت "لم تؤثر (الحادثة) على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

وتابعت: "ستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".