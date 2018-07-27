قوات الأمن الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتغلق بوابات مؤدية له

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة 27 يوليو/ تموز، باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وألقت قنابل الصوت باتجاه المصلين عقب أداء صلاة الجمعة، وذلك بعد أن أطلقت مجموعة من الشبان الفلسطينيين الألعاب النارية صوب الجنود عند باب المغاربة.

القدس- سبوتنيك. وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية في القدس: "قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقامت بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات جميعها طفيفة".

© REUTERS / RONEN ZVULUN مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة واعتقال 7 فلسطينيين

وأضاف الدبس، في بيان له: "أصيب حارس المسجد الأقصى حمزة خلف بقدمه إصابة متوسطة بسبب إلقاء عليه قنبلة صوت"، مضيفا أنه "يتم توقيف جميع الشبان أثناء خروجهم من باب السلسلة من قبل شرطة الاحتلال".

وتابع الدبس: "قوات الاحتلال اعتدت على جميع حراس المسجد الأقصى والمصلين بطريقة وحشية"، مؤكدا أنه تم إغلاق جميع أبواب الجامع القبلي بسلاسل وقضبان حديدية، كما أغلقت قوات الاحتلال باب الأسباط والغوانمة والقطانين والسلسلة وباب حطة، وأغلقت مسجد قبة الصخرة واحتجزت النساء بداخله.

وشارك مئات من المصلين في مسيرات عفوية، ورددوا شعارات منددة باقتحام المسجد الأقصى وتدعوا إلى التصدي لعملية الاقتحام.

وقال وسيم بدر، الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "مع انتهاء صلوات يوم الجمعة في الحرم القدسي الشريف بدأ المصلون، بشكل مفاجئ، برشق الحجارة وإطلاق المفرقعات النارية نحو قوات الشرطة".

وأضاف بدر: "وفق تعليمات قائد لواء شرطة أورشليم القدس دخلت قوات الشرطة إلى الحرم القدسي وبدأت بإخلاء المتواجدين في المكان".