العبادي يرد على دعوة السيستاني للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي في بيان اليوم الجمعة "إن كل ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب أعيننا منذ فتوى الجهاد الكفائي الخالدة وإلى ما تضمنته خطبة الجمعة اليوم التي رسمت خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه".
ودعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية في كربلاء بخطبة صلاة الجمعة، إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وعلى أسس صحيحة، وتطبيق ضوابط صارمة في اختيار الحقائب الوزارية المقبلة والمناصب العليا".
وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع يوليو/ تموز الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الاحزاب السياسية
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