تسجيل
16:24 27 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة

    القنيطرة محررة للمرة الثانية والجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوقها (فيديو وصور)

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قامت وحدات الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، بأداء مراسم رفع العلم الوطني السوري في مدينة القنيطرة المحررة.

    الجيش السوري يتابع عملياته ويتحضر لاجتثاث الجيب الداعشي الأخير قرب الجولان المحتل
    © Sputnik . bassem haddad
    خبير: تهريب دواعش درعا عبر التنف إلى حدود العراق واتفاق القنيطرة تمهيد للجولان
    ووسط حشد كبير من أهالي المنطقة، وفي أجواء احتفالية مهيبة، تم رفع العلم الوطني السوري في مدينة القنيطرة. وذلك بعد نجاح الجيش السوري في بسط سيطرته على المدينة والقرى المحيطة بها وصولا إلى المعبر الفاصل بين شطري الجولان المحرر والمحتل ورفعه العلم السوري فوقه أمس الخميس.

    وتقع مدينة القنيطرة في جنوب غربي البلاد، في واد مرتفع في هضبة الجولان على ارتفاع 1010 متر فوق مستوى سطح البحر، وتقع بشكل استراتيجي قرب خط إطلاق النار مع إسرائيل، واسمها يعني "الجسر الصغير".

    في 10 يونيو 1967، اليوم الأخير من حرب 1967، احتلت إسرائيل القنيطرة، وفي حرب أكتوبر 1973، عملت القوات السورية على تحرير المدينة التي تدمرت بأكملها قبل الانسحاب الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1974، التاريخ الذي قام الجيش السوري خلاله بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد برفع العلم الوطني السوري فوق القنيطرة المحررة.

    وخلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ سنوات، سيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما "داعش" و"النصرة" الإرهابيان على المدينة، حيث لقيا دعما كبيرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت لإنشاء منطقة عازلة تأوي فيها هذه الجماعات، بحسب الاتهامات السورية لإسرائيل.

    وخلال الأيام الأخيرة تمكن الجيش السوري من إعادة بسط سيطرته على المدينة التي رفع فوقها اليوم العلم الوطني السوري معلنا تحريرها من جديد.

    • الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      © Sputnik .
    • الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      © Sputnik .
    • الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      © Sputnik .
    • الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      © Sputnik .
    • الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      © Sputnik .
    • الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة
      © Sputnik .
    1 / 6
    © Sputnik .
    الجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوق مدينة القنيطرة

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يواصل تقدمه في الجنوب ويدخل مدينة القنيطرة
    بدء إخراج الدفعة الثانية من مسلحي القنيطرة إلى الشمال السوري
    مصدر لـ"سبوتنيك": وصول 1060 مسلحا إلى ريف حماة قادمين من القنيطرة
    محافظ القنيطرة السورية يتوقع إجلاء المسلحين اليوم
    هذا ما عثر عليه الجيش السوري في أحد مقرات "الخوذ البيضاء" في سحم الجولان
    الجيش الإسرائيلي يطلق صافرات الإنذار في هضبة الجولان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, رفع العلم السوري, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا
    "بياتلون الدبابات" في روسيا... وسوريا تشارك
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك