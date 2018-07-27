القنيطرة محررة للمرة الثانية والجيش السوري يحتفل مع الأهالي برفع العلم فوقها (فيديو وصور)

قامت وحدات الجيش العربي السوري، اليوم الجمعة، بأداء مراسم رفع العلم الوطني السوري في مدينة القنيطرة المحررة.

© Sputnik . bassem haddad خبير: تهريب دواعش درعا عبر التنف إلى حدود العراق واتفاق القنيطرة تمهيد للجولان

ووسط حشد كبير من أهالي المنطقة، وفي أجواء احتفالية مهيبة، تم رفع العلم الوطني السوري في مدينة القنيطرة. وذلك بعد نجاح الجيش السوري في بسط سيطرته على المدينة والقرى المحيطة بها وصولا إلى المعبر الفاصل بين شطري الجولان المحرر والمحتل ورفعه العلم السوري فوقه أمس الخميس.

وتقع مدينة القنيطرة في جنوب غربي البلاد، في واد مرتفع في هضبة الجولان على ارتفاع 1010 متر فوق مستوى سطح البحر، وتقع بشكل استراتيجي قرب خط إطلاق النار مع إسرائيل، واسمها يعني "الجسر الصغير".

في 10 يونيو 1967، اليوم الأخير من حرب 1967، احتلت إسرائيل القنيطرة، وفي حرب أكتوبر 1973، عملت القوات السورية على تحرير المدينة التي تدمرت بأكملها قبل الانسحاب الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1974، التاريخ الذي قام الجيش السوري خلاله بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد برفع العلم الوطني السوري فوق القنيطرة المحررة.

وخلال الحرب التي تشهدها سوريا منذ سنوات، سيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيما "داعش" و"النصرة" الإرهابيان على المدينة، حيث لقيا دعما كبيرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت لإنشاء منطقة عازلة تأوي فيها هذه الجماعات، بحسب الاتهامات السورية لإسرائيل.

وخلال الأيام الأخيرة تمكن الجيش السوري من إعادة بسط سيطرته على المدينة التي رفع فوقها اليوم العلم الوطني السوري معلنا تحريرها من جديد.