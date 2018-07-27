المبعوث الأممي يغادر صنعاء دون موافقة "أنصار الله" على خطته بشأن الحديدة

غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH وكيل وزارة الإعلام: الحكومة اليمنية واضحة في ردها على مقترحات غريفيث

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر دبلوماسي في صنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المبعوث الأممي لم ينجح خلال زيارته التي استمرت يومين، في الحصول على موافقة جماعة "أنصار الله" بالانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها ضمن خطته بشأن تجنيب الحديدة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي ومسلحي أنصار الله".

وأشار المصدر إلى تمسك مسلحي "أنصار الله" بدور إشرافي أممي في ميناء الحديدة، وأنهم رفضوا الانسحاب من مدينة الحديدة.

يذكر أن خطة المبعوث الأممي تتضمن انسحاب مسلحي "أنصار الله" من مدينة الحديدة ومينائها وإحلال قوات أمنية حكومية بدلا عنهم بإشراف أممي.