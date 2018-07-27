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16:24 27 يوليو/ تموز 2018
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    الحجاج خلال موسم الحج والطواف حول الكعبة في المسجد الحرام في مكة المكرمة

    السعودية تطلق مبادرة جديدة بشأن الحج... وتطلق توجيهات هامة لكل الحجاج

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مبادرة جديدة بشأن الحج، شملتها توجيهات هامة إلى كافة الحجاج.

    وقالت الوزارة، إن مبادرة "حج ذكي" على البوابة السعودية للتعاملات الإلكترونية الحكومية "سعودي"، جاءت للتيسير على الحجاج في تأدية مناسكهم.

    أداء مناسك الحج في قلب مكة، 25 أغسطس/ آب 2017
    © AFP 2018 / Bandar Aldandani
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    وبحسب بيان، لسفارة المملكة في جمهورية مصر العربية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن المبادرة جاءت ضمن رحلة التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030، التي تحظى بإشراف ومتابعة ودعم القيادة السعودية.

    وتضم المبادرة عدة خدمات رقمية وتطبيقات تفاعلية، منها:

    المقصد: وهو عبارة عن نظام للملاحة الإلكترونية داخل المسجد الحرام، ويهدف إلى مساعدة زوار مكة المكرمة في تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد، ومعرفة طريقهم إلى أي وجهة يريدونها، ولا يحتاج إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.

    اسعفني: أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي، لمساعدة الحجاج في فتح بلاغ لحالة طارئة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وإرسال استغاثة عاجلة في حالات الطوارئ القصوى لكل من الهلال الأحمر والأشخاص المقربين للحاج عن طريق خدمة الرسائل القصيرة، دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لتقديم البلاغات، تسجيل تفاصيل تاريخ الحاج الطبي للتعرف على الحالة بأسرع وقت.

    والتعرف على المنشآت الطبية القريبة وكيفية الوصول إليها، إصدار أضواء وأصوات تحذيرية لتنبيه المحيطين للمساعدة.

    محدد الحج والعمرة الملاحي: أطلقته مؤسسة البريد السعودي مزودا بالخرائط الرقمية لمنطقة المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

    ويساعد في البحث عن مكاتب مؤسسات الطوافة والخدمات والمرافق، وتحديد مواقيت الصلاة وحالة الطقس في حدود المشاعر المقدسة.

    صحة: يمكن المستخدم من التحدث مع مجموعة كبيرة من الأطباء في تخصصات مختلفة، واستشارتهم بشأن الحالة الصحية.

    مناسكنا: يساهم في تحديد الأماكن ذات الأهمية العامة، مثل أقرب المساجد، والمطاعم، والحمامات، ومراكز التسوق، والبحث عن أقصر طريق ممكن من موقعك الحالي.

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