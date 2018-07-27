بالفيديو... لحظة وصول القادة العسكريين السوريين إلى معبر الجولان في منطقة فض الاشتباك

تمكن الجيش السوري خلال الأيام الأخيرة من بسط سيطرته على مساحات شاسعة من القنيطرة وقراها وبلداتها، بعد طرد الجماعات الإرهابية المسلحة منها.

© Sputnik . Michail Mokrushin إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف القنيطرة والدفاعات الجوية ترد

وباشرت وحدات من الجيش السوري الانتشار داخل مدينة القنيطرة المحررة بعد القضاء على التواجد الإرهابي فيها وإخضاعها لسيطرة الدولة السورية، ورفعت العلم الوطني السوري عند المعبر على الحدود السورية مع الجولان المحتل.

كاميرا "سبوتنيك" واكبت وصول قادة كبار في الجيش السوري إلى معبر القنيطرة الفاصل بين شطري الجولان، المحرر والمحتل، حيث بارك الضباط والجنود لبعضهم البعض بهذا النصر، معلنين بسط سيطرة الدولة السورية على المنطقة.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة أن وحدات الجيش السوري انتشرت في دوار العلم وجميع أحياء وشوارع مدينة القنيطرة المحررة، في حين بدأت وحدات الهندسة تمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها الفصائل المسلحة في المدينة قبل عقد اتفاق التسوية الذي قضى بخروج المسلحين الرافضين للتسوية إلى إدلب شمالي سوريا وسيطرة الجيش السوري على المنطقة.

وقامت وحدات الجيش العربي السوري أمس برفع العلم الوطني فوق معبر القنيطرة الفاصل بين الأراضي المحررة والأراضي المحتلة، في حين قام الجيش اليوم بإحياء مراسم عسكرية متعلقة برفع العلم السوري في ساحة التحرير بالقنيطرة، وسط احتفالات شعبية حاشدة.