مقتل فلسطيني وإصابة 10 بينهم ثلاثة مسعفين برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

© REUTERS / RONEN ZVULUN قوات الأمن الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتغلق بوابات مؤدية له

القدس — سبوتنيك وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مواطنا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة بعنوان "جمعة أطفالنا الشهداء" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي وصفت جراحهم بالمتوسطة، من بينهم 3 مسعفين في خدمات الإسعاف والطوارئ.

كما ذكرت أن القتيل هو غازي محمد أبو مصطفى (43 عاما)، مات متأثرا بجراحه التي أصيب بها بالرأس شرق خان يونس.

وأضاف البيان: "إصابة 3 مسعفين متطوعين في النقطة الطبية بجراح متوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال إسعافهم الميداني لبعض المواطنين شرق جباليا".