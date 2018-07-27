جنبلاط يهاجم الحكومة السورية بسبب مذبحة السويداء

هاجم الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الجمعة، الحكومة السورية؛ لفشلها في منع مذبحة نفذها تنظيم "داعش"، قائلا إنه كان من الواجب ملاحظة أن المتشددين يتجمعون للهجوم.

ووفقا لوكالة "رويترز". قال جنبلاط "ما من أحد يقول لي أن أسراب الطيران المتعددة الأمريكية والروسية والأجنبية لم تر تلك التجمعات"، التي فاجأت النظام وأغارت على جبل العرب. وأسفر هجوم تنظيم "داعش" على مدينة السويداء والقرى المجاورة في منطقة جبل العرب، حيث معقل الدروز، يوم الخميس، عن مقتل أكثر من 200 شخص.

© AP Photo / Francois Mori كيف علق جنبلاط على لقائه مع ولي العهد السعودي

وقالت وسائل إعلام حكومية سورية إن الجيش تدخل وقاتل الإرهابيين بقوات برية وضربات جوية.

وينتقد جنبلاط، الذي يرأس أكبر حزب سياسي درزي في لبنان، بشدة الرئيس السوري، بشار الأسد. وهناك أحزاب درزية أخرى منافسة مؤيدة لدمشق.

واتهم جنبلاط الأسد بأنه يريد تجنيد الشبان الدروز بالقوة في منطقة جبل العرب، بما في ذلك مدينة السويداء؛ لشن هجوم على المسلحين في محافظة إدلب، شمالي سوريا.

وقال "يريدون التضحية بشباب جبل العرب في أتون إدلب".

وطلب جنبلاط من روسيا، المساعدة على منع ذلك، قائلا "بقيت هناك شعرة معاوية بيننا وبين روسيا ونريد أن نحافظ عليها، لكن نريد من هذه الشعرة، من هذه العلاقة، نريد ضمانة لأهل الجبل بأن يبقوا في الجبل، وأن لا يستخدمهم بشار وقودا حيا، ثم ميتا، من أجل مآربه الشخصية."