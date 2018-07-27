الشرطة الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا عمره 14 عاما

قتل طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، عمره 14 عاما برصاص الشرطة الإسرائيلية، على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "القوات الاسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات على طول حدود غزة اليوم الجمعة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

​وتوفي الطفل، البالغ من العمر 14 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه خلال المواجهات الحدودية شرقي رفح بجنوب غزة وهو ثاني فلسطيني يقتل في جمعة أخرى من الاشتباكات.