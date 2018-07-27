الشرطة الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا عمره 14 عاما

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "القوات الاسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات على طول حدود غزة اليوم الجمعة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
#عاجل #غزة— i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) July 27, 2018
وزارة #الصحة_الفلسطينية: "استشهاد طفل 14 عام جراء اصابته في الرأس شرق رفح و جاري التعرف على هويته"https://t.co/VOD53xDBcl pic.twitter.com/Af12pOVkOR
وتوفي الطفل، البالغ من العمر 14 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه خلال المواجهات الحدودية شرقي رفح بجنوب غزة وهو ثاني فلسطيني يقتل في جمعة أخرى من الاشتباكات.
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