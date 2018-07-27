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19:30 27 يوليو/ تموز 2018
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    رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017

    جنرال سابق يكشف ما وراء قرار أمريكا إعادة المعونات إلى مصر

    © AP Photo / Andrew Harnik
    العالم العربي
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    قال جنرال مصري سابق، إن القرار الأمريكي برفع القيود عن المساعدات العسكرية لبلاده التي كانت محجوبة منذ عام 2016، يؤكد أن مصر تسير في المسار الصحيح.

    صرح العميد السابق، سمير راغب في مداخلة تلفزيونية، إن مصر "أثبتت أنها تسير في اتجاه يحفظ لها سيادتها وكرامتها الوطنية، ويجبر الآخرين على قبولها كما هي بثوابتها".

    وتابع أنه بالنظر إلى الخط الزمني من بداية التعاون المصري الأمريكي، وتحديدا منذ بداية عهد الرئيس (محمد حسني) مبارك في الثمانينيات، نلاحظ أن أفضل فترة في التعامل بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014، إذ تميزت العلاقة بالندية.

    القاهرة القديمة، مصر
    © Sputnik . Fayed El-Geziry
    الولايات المتحدة ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر

    وأشار رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هذا القرار يخدم أمريكا أكثر من مصر، قائلا: "أمريكا تستفيد من المعونة أكثر من الدول التي تحصل عليها، ولولا هذه المعونات لما كان لأمريكا هذا الوجود في المنطقة، وما كانت لتحصل على تسهيلات في قناة السويس وفما يتعلق بالحرب على الإرهاب وخلافه".

    وشدد على أن هذا "ما كنا ننتظره من وعود ترامب لنشعر بأن الجمهوريين أضافوا شيئا للعلاقات الاستراتيجية، بعد ما عانيناه إبان فترة حكم الديمقراطيين في عهد باراك أوباما".

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، تعود للعام المالي 2016، كانت محجوبة، في السابق.

    وتعود المساعدات الأمريكية إلى مصر لعام 1978، عندما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدات عسكرية لمصر، بموجب إبرام اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.

    وكانت المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر محل جدل، عدة مرات، كان آخرها عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، ما اعتبرته أمريكا وقتها انقلابا عسكريا، يحول دون حصول مصرعلى مساعدات من أمريكا.

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    أخبار مصر, مساعدات, الحكومة الأمريكية, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, أمريكا, مصر
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